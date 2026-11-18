LEER MÁS El Arquillo se encuentra el 75% de su capacidad

El embalse del Arquillo de San Blas, en Teruel, almacena actualmente 14 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 66 % de su capacidad. Esta cifra supone casi un 15 % menos que hace un año, cuando contaba con 17 hectómetros cúbicos. Sin embargo, las últimas precipitaciones han permitido frenar la tendencia descendente de las últimas semanas.

Además, las lluvias han elevado en 200 litros por segundo el caudal del río Guadalaviar. Ahora, el objetivo es que las próximas precipitaciones permitan recuperar las reservas del embalse y que comience a ganar agua después de varias semanas de descenso.