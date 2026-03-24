Azcón pide a VOX que decida “su papel en Aragón”

Las negociaciones entre PP y VOX para formar Gobierno en Aragón continúan con discreción. El presidente en funciones y líder de los populares, Jorge Azcón, confía en poder acelerar esas conversaciones durante la precampaña de Andalucía y cerrar un acuerdo sin tener que apurar hasta la fecha límite, el 3 de mayo. Sobre la intención de VOX de entrar en los Gobiernos, Azcón reitera que deben decidir el papel que quieren asumir.

Las negociaciones se están centrando en alcanzar un programa común y en la distribución de cargos. Azcón considera que VOX tiene una oportunidad para demostrar que pueden formar parte de un Gobierno que tome decisiones útiles para los ciudadanos. “VOX es bueno capitalizando el enfado de la gente, pero tiene que demostrar si el enfado es capaz de convertirlo en utilidad. Solo se es útil cuando se gobierna”, ha señalado.

El líder nacional del Partido Popular, Alberro Núñez Feijóo, insiste en que los barones regionales de Aragón, Extremadura y Castilla y León tienen autonomía en sus negociaciones con VOX. En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha señalado que confía en que esos contactos lleguen a buen puerto dotando de estabilidad a los gobiernos y alejando el fantasma de una nueva convocatoria electoral.