La DGA aplaza la concertación del Bachillerato al curso 2027/ 2028

La consejera de Educación, Carmen Susín, ha explicado que no recurrirán esta decisión judicial y aplaza esta medida hasta el curso 2027/ 2028 para garantizar la legalidad del proceso. Los jueces argumentan que el Ejecutivo autonómico se excedió del límite de sus competencias porque aprobó esta medida cuando estaba en funciones. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, respeta esa decisión judicial y admite que aprobaron la concertación de plazas en Bachillerato cuando el Ejecutivo aún no se había constituido porque querían que entrara en vigor en septiembre.

Desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (FECAPARAGÓN) reconocen que la suspensión de los conciertos ha causado gran decepción en centenares de familias de 4º de ESO que aspiraban a mantener a sus hijos en el mismo centro. La federación de centros concertados respeta la decisión judicial. Ahora esperan que la orden que los regula se articule de manera correcta para poder aplicar los convenios cuanto antes.

El presidente de FECAPARAGÓN, Miguel Ángel Sarralde, recuerda que en Navarra un gobierno del PSOE aprobó los conciertos de Bachillerato por lo que rechaza vincular esta medida con cuestiones ideológicas. Siente decepción porque han sido representantes de compañeros profesores y familias quienes han recurrido a la justicia para tumbar los conciertos.

Una polémica que ha llegado hasta las Cortes. El diputado socialista, Jorge Pastor, celebra el fallo judicial que paraliza esa privatización y pide responsabilidades políticas. La consejera de Educación, Carmen Susín, niega la mayor y, además, acusa a la izquierda de ir en contra de los intereses de miles de familias.