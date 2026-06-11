El TSJA suspende cautelarmente la concertación de Bachillerato

LEER MÁS Azcón defiende la concertación del Bachillerato en un pleno con polémica

Los jueces han atendido las medidas cautelares en contra de esta medida que habían solicitado distintos colectivos en defensa de la escuela pública. Precisamente el Departamento de Educación tenía previsto publicar el lunes la oferta de plazas de Bachillerato e iba a incluir las autorizadas con centros privados.

Según las organizaciones en defensa de la Escuela Pública, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha atendido la petición de medidas cautelares contra la decisión del Gobierno aragonés de concertar plazas en primero de Bachillerato de cara al próximo curso escolar. De esta manera, se suspende el decreto que aprobó el Departamento de Educación.

En estos momentos los Servicios Jurídicos de la DGA están estudiando la decisión del TSJA respecto a la concertación del Bachillerato. Precisamente, esta mañana la concertación de Bachillerato y las movilizaciones de la escuela pública en contra de esta medida han centrado parte del debate en las Cortes. La diputada de Chunta, Isabel Lasobras, cree que el Gobierno aragonés sólo busca privatizar la enseñanza y la consejera, Carmen Susín, ha defendido esa medida porque garantiza la libertad de elección de las familias y la equidad.