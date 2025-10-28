Azcón cree que las elecciones anticipadas son "la última opción"

Aquí, en Aragón, el responsable de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, respeta esa decisión política, pero cree que acudir a las urnas es la última opción, ya que la prioridad es presentar los presupuestos del próximo ejercicio e intentar llegar a acuerdos. Eso sí, pide a VOX que recapacite y que no genere una situación de bloqueo.

Eso sí, el dirigente 'popular' ha enviado diferentes mensajes a Vox para no "bloquear" la "oportunidad" que, a su juicio, suponen los Presupuestos del año que viene, aunque ha insistido en seguir trabajando "hasta el último minuto" para conseguir un acuerdo. A renglón seguido, Azcón ha dicho que ve "incomprensible" que Vox quiera "bloquear" los Presupuestos porque han tenido que expulsar a un asesor que ha hecho "declaraciones racistas". "Vox tiene que recapacitar", ha añadido.

"Vox tiene que tener las cosas claras y pensar que en Aragón la responsabilidad que tenemos son con los aragoneses. Dejarse de cálculos partidistas, dejarse de politiqueo y pensar en el interés general", ha sostenido. Sobre la ruptura de Junts con el PSOE, Azcón cree que es preocupante para Aragón porque retrasará los cálculos del Gobierno de España que debe enviar a Aragón para elaborar el techo de gasto.

VOX no está por la labor de apoyar las cuentas en Aragón. El líder de VOX, Santiago Abascal, cree que la situación en la Comunidad Valenciana, donde si lo han hecho, es distinta. Allí era necesario aprobar un presupuesto para la reconstrucción tras la DANA.