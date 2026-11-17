El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado este martes en la Mesa de Contratación el nuevo Plan de Asfaltado a la empresa Vialex Constructora Aragonesa S.L.U. por un importe de 815.000 euros. El proyecto contempla la renovación del pavimento en 19 zonas de la ciudad, la mejora de los accesos al recinto ferial y al cementerio municipal y el repintado de la señalización horizontal en otros nueve espacios.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha dado a conocer esta mañana la adjudicación desde la avenida Menéndez Pidal, uno de los puntos incluidos en el plan, y ha destacado la importancia de una inversión que permitirá actuar en calles de diferentes barrios de la ciudad que presentan un deterioro evidente. La alcaldesa ha calificado el proyecto como un “plan ambicioso”. El grueso del proyecto se destina a la renovación del firme en 19 zonas de Huesca, entre las que figuran la calle Ricardo del Arco, el paseo de las Autonomías, la ronda del Isuela, los pasajes de los Jilgueros, Golondrinas y Ruiseñores, la avenida Menéndez Pidal, la ronda Magistrado Cecilio Serena y la calle Fraga.

También se actuará en la zona de Menéndez Pidal con Santo Cristo de los Milagros, las calles Ingeniero Pano y Alcañiz, la calle Zaragoza entre Cavia y Tarbes, Mur Ventura, la plaza Unidad Nacional, el acceso a la calle Alcañiz, Ana Abarca de Bolea, Valencia, el cruce de Santo Cristo de los Milagros con Felipe Coscolla y las calles Miguel Fleta y Bielsa. Los trabajos consistirán en la reparación de las zonas deterioradas mediante el fresado del pavimento y la colocación de una nueva capa de asfalto de cinco centímetros de espesor. También se ajustarán las tapas de pozos y arquetas y se renovará la señalización horizontal en las superficies intervenidas.

A estas actuaciones se sumará la mejora del firme en las parcelas del recinto ferial y en la entrada al cementerio municipal, donde se aplicará un doble tratamiento superficial con materiales bituminosos y gravilla. El plan incluye asimismo el repintado de marcas viales en nueve zonas de la ciudad: la avenida de los Danzantes, la calle Teruel, las avenidas de los Monegros, Juan XXIII, la Paz y Menéndez Pidal, la calle Fraga entre Santo Cristo de los Milagros y Jaca, las calles San Vicente de Paúl, Zacarías Martínez, Aragón y Pío XII, y el paseo Lucas Mallada.

Estas intervenciones responden también a las necesidades detectadas por los servicios municipales y a las peticiones vecinales para mejorar la señalización de las calles. El plazo de ejecución de las obras será de seis semanas.