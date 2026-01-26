Aragón colaborará para cubrir la falta de mano de obra

Aragón continúa consolidándose como un polo tecnológico en el sur de Europa con las inversiones empresariales, que se concentran principalmente en ese sector con el tirón de los centros de datos. Para que estos proyectos sean una realidad, el Gobierno de Aragón trabaja con el Clúster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones, TECNARA, con el objetivo de atraer talento y cubrir la falta de mano de obra.

En los próximos tres años se estiman hasta 35.000 puestos, según un estudio de la Fundación Basilio Paraíso. El pico llegaría en 2028 cuando se necesitaría cubrir un total de 50.000 empleos.

El presidente de TECNARA, Félix Gil, asegura que esta variable se suma a otras que se deben abordar como la necesidad de energía para garantizar los proyectos. Confía en que, a través de la colaboración tanto institucional como de la sociedad, Aragón pueda resolver estos desafíos.

Para reforzar este camino que la comunidad autónoma deberá recorrer, TECNARA ha organizado la jornada “Aragón, polo tecnológico del sur de Europa: presente y futuro” en el Espacio Xplora de Ibercaja donde se ha ahondado en proyectos estratégicos como el Distrito Tecnológico DAT Alierta.