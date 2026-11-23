Se trata del fenómeno literario del año, conocer al ganador y finalista de los Premios Planeta. En esta edición tan especial en la que celebra su 75 aniversario, el Premio Planeta recayó en la obra “La hora antes del alba”, de Isabel Allende. Una obra que se considera como una segunda parte de su primera novela y una de las más famosas que incluso llegó al cine, “La casa de los espíritus”.

La obra finalista de los Premios Planeta fue “La añoranza”, de Sergio Hernández, para quien este premio ha sido muy especial porque “sería un sueño si uno cuando comenzase a escribir imaginase algo así, pero la realidad es que jamás se piensa en los premios. Es un honor y un sueño cumplido”. La literatura y la escritura “ha atravesado mi vida desde muy pequeño, mi padre fue librero durante muchos años, después estudié Filología Hispánica en Valencia y la literatura siempre la he tenido presente en mi vida”, ha explicado Hernández. Tanto es así que “todos mis libros son libros sobre libros”.

Sergio Hernández comenzó a escribir con 21 años y su trayectoria le ha llevado a publicar diferentes géneros, desde narrativa, a poesía, relatos, literatura infantil, juvenil, cómic, novela gráfica, pero asegura que, a pesar de esta trayectoria ecléctica, “yo siempre he sido el Sergio de “La Añoranza”, que quería escribir sobre la Guerra Civil, sobre la memoria, sobre los poetas que hemos olvidado. A l final todo ha confluido, sin haber pasado por todos esos medios, jamás podría haber escrito esta obra”.

Precisamente, el momento actual hace necesario mirar al pasado, “cuando uno empieza a escribir, jamás tiene la voluntad de hacer una obra premonitoria, o de advertir acerca de lo que puede llegar a suceder, o de despertar conciencias, pero es cierto que atravesamos un momento de crispación absoluto y a mí eso me producía cierta inquietud, sobre todo por la apología que vemos hoy en día”, asegura Sergio Hernández, quien añade cómo hay ciertos aspectos que hacen recordar a lo que sucedió a comienzos del siglo XX. Es momento de “despertar conciencias y de reivindicar que tenemos un pasado al que hay que mirar a los ojos para poder mirar hacia adelante, y que, si no le ponemos nombre, entonces ahí sí corremos el peligro de cometer esos mismos errores”.

Este viaje a la época de la Guerra Civil española lo hace Sergio Hernández a través de la obra de Antonio Machado y la mirada de los dos protagonistas Julia y Bastián. “Machado representa a esos exiliados españoles que se fueron y no volvieron”, asegura el finalista del Premio Planeta. “Hablar de Machado es hablar de un símbolo y de toda esa gente que nunca tuvo un nombre y ya nunca lo tendrá, pero a la que siempre podremos salvar en los libros”.