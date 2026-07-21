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Amazon pondrá en marcha su centro de La Muela en septiembre

Ubicado en el polígono industrial Centrovía, tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados y ha contado con una inversión de 100 millones de euros

Onda Cero Aragón

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Creará unos 300 empleos en un plazo de tres años
Amazon pondrá en marcha su centro de La Muela en septiembre | Amazon

La multinacional Amazon pondrá en marcha en septiembre un nuevo de distribución en la localidad zaragozana de La Muela. Ubicado en el polígono industrial Centrovía, tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados y ha contado con una inversión de 100 millones de euros.

Estas instalaciones desempeñarán un papel clave para mejorar los tiempos de entrega de sus productos en toda España y creará unos 600 empleos en un plazo de tres años.

El nuevo centro de distribución ZAZ8 actuará como hub logístico especializado en productos de alta demanda como los básicos del día a día, entre los que destacan toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios.

El director del centro, Jaime González del Palacio, destaca que es una localización estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades.

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