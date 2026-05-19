Alonso (VOX) y Guía (PSOE), nuevos senadores por designación autonómica

En una breve y doble sesión, el pleno de las Cortes ha elegido a la diputada de VOX, Carmen Rouco, como nueva vicepresidenta primera de la Mesa del parlamento aragonés. Sustituye a Fernando Ledesma, del PP, en base al acuerdo autonómico alcanzado entre ambas formaciones para la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

Tras esa votación, el parlamento ha votado también a los senadores por designación autonómica. Son Rafael Guía, del PSOE, y Javier Alonso, de VOX, quienes sustituyen a Eloy Suárez (PP) y a la socialista, Mayte Pérez. En próximos días podrán incorporarse ya a sus nuevas responsabilidades en la Cámara Alta.

Guía, que ha obtenido los 18 votos de su partido, se plantea como prioridad defender los intereses de Aragón en la Cámara Alta, especialmente en materia de infraestructuras. Por ejemplo, el avance de la transformación de la A-68 o las obras ferroviarias del eje Zaragoza-Teruel-Sagunto. También defenderá el desarrollo industrial equilibrado en el territorio, poniendo el foco en las Cuencas Mineras.

Alonso, cuya elección han apoyado los diputados del PP y VOX, ha agradecido la confianza de sus compañeros y, en declaraciones posteriores, ha prometido “luchar contra la corrupción del PSOE” y ha exigido una moción de censura tras conocerse la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo o tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.