Aliaga: "para que la Semana Santa sea buena par el turismo es necesario que todos seamos responsables"

En esta Semana Santa continúan las limitaciones: toque de queda a las 23:00, cierre de actividad no esencial a las 22:00, reuniones de cuatro personas en interiores de bares y restaurantes, de seis en terrazas. Y en domicilios particulares no se podrán reunir personas que no sean convivientes. Y continúa el cierre perimetral de la comunidad.

Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Aragón, explica cómo las ayudas que se están dando a los hosteleros y al sector turístico puede ayudar a reactivar este sector. Han tramitado 2.700 expedientes de ayudas al turismo.

Aliaga también pide precaución y que se respete las normas para no arriesgar la salud. Se espera que haya un comportamiento positivo en Semana Santa después de un mal año. Como ejemplo, el consejero asegura que Dinópolis sólo ha recibido un tercio de visitas.