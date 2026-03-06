Alerta por la crecida de los ríos en la comarca del Matarraña

La crecida del río Matarraña mantiene en alerta a la localidad de Valderrobres, donde se han recogido cerca de 60 litros de precipitación por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

El alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, ha explicado que "aunque el nivel del río ha aumentado de forma visible, la situación está controlada y no afecta a viviendas ni a infraestructuras. Sin embargo, el incremento del caudal sí nos ha obligado a cortar dos pasarelas que cruzan el cauce."

La principal preocupación se centra ahora en las bajadas de agua procedentes de los puertos de Beceite, donde las lluvias también están siendo persistentes. Estas escorrentías podrían seguir alimentando el caudal del Matarraña en las próximas horas.