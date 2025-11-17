El ALA 15 cumple cuarenta años en la Base Aérea de Zaragoza

LEER MÁS Miembros de la UME de Zaragoza prestan su servicio en La Palma

Fue un 16 de diciembre de 1985 cuando se creó en la Base Aérea de Zaragoza el Ala15 y un año después llegaron los primeros F-18. Desde entonces los zaragozanos han visto y escuchado cómo estos aviones, estos cazas, surcan el cielo. Su llegada supuso un periodo de modernización en el Ejército del Aire y cuatro décadas después son miles las horas de vuelo que acumulan y centenas de misiones realizadas. Su símbolo es un tigre, su lema: “Quien ose paga”.

El Teniente Coronel Fernando García Allén explica que este símbolo lo heredaron de la antigua ALA de combate nº2 y decidieron que era idóneo porque significaba fiereza, valentía y como pilotos de caza se ajustaba a la perfección. Respecto al lema “Quien ose paga”, tiene una anécdota y es que debería decir “Quien ose pagará”, pero hace 40 años, el jefe del ALA decidió que ese debería ser lema y así se quedó.

En estos 40 años de historia llevan casi 200.000 horas de vuelo, muchos ejercicios y misiones que cumplen con el objetivo de su creación: “la defensa y soberanía del espacio aéreo nacional. Estamos permanentemente en alerta, tenemos aviones capaces de despegar en menos de 15 minutos, las 24 horas del día, los 365 días del año”, explica el Teniente Coronel García Allén.

Pero no sólo mantienen la vigilancia del espacio aéreo nacional, sino que como cuenta el Teniente Coronel, “también tenemos un compromiso internacional con la OTAN y cada vez que requieren de nuestra presencia salimos a defender a la Alianza, damos apoyo a las fuerzas de los países aliados”. De hecho, desde el año 2017 están desplegados en Lituania y en diciembre de este año van a regresar para mantener la defensa. “Realizamos vigilancia como policía aérea, patrullamos para que no haya incursiones ni ningún elemento volador que pueda cruzar la frontera sin el permiso pertinente”.

Celebraciones por el 40 aniversario

Son muchos los hitos que se han vivido en el ALA 15 en estas cuatro décadas y no sólo relacionada con la participación en misiones como la Red Flag en Nevada en 1994 o su bautismo de fuego con la primera vez que participaron cola OTAN en diciembre de 1994 o la participación en Bosnia Herzegovina y Kosovo. Hay otros hitos destacados como que el ALA 15 fue la primera unidad de aviación que incorporó a una mujer piloto o que son también una unidad de formación.

Todos los pilotos del Ejército del Aire que quieren pilotar un F-18 han de pasar por la Base Aérea de Zaragoza y luego ya serán destinados a Canarias, Torrejón de Ardoz o Zaragoza. Para el Teniente Coronel García Allén, pilotar un F-18 “es lo máximo a lo que se puede aspirar, es un avión que se ha modernizado con el tiempo y es puntero en tecnología, a la par de cualquier aeronave de 4º generación”, pero sobre todo “supone un gran reto físico y mental”.

Las celebraciones por estos 40 años del ALA 15 va a tener dos actos principales. El primero, el 19 de noviembre en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja donde se van a desarrollar una serie de conferencias en las que se repasará la historia del ALA 15 y otra, el 21 de diciembre con un acto militar al que asistirán todos los pilotos que han estado en el ALA 15 para compartir anécdotas y recordar momentos vividos.