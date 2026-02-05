Abre en Huesca la convocatoria de ayudas a equipos deportivos de máxima categoría nacional

El Ayuntamiento de Huescaabre este viernes día 6 de febrero la convocatoria de ayudas destinada a equipos deportivos de la ciudad que participen en competiciones de máxima categoría nacional en la temporada 2025-2026. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva abierta, busca subvencionar parcialmente los gastos a equipos deportivos en competiciones de máxima categoría nacional en el año 2026 o temporada 2025-2026. En cualquier caso, la modalidad deportiva tiene que ser de una federación deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes. El plazo de solicitud se extenderá hasta el 16 de febrero de 2026 y el plazo de justificación será hasta el 30 de octubre de 2026.

Las ayudas están dirigidas a los equipos deportivos de Huesca de una especialidad olímpica con competición regular en formato de liga o mediante encuentros que concentran varios clubes, que militen en la máxima categoría nacional absoluta de su modalidad deportiva o, si esa máxima categoría es una liga profesional aprobada por el CSD y su federación correspondiente, militen en la inmediatamente inferior.

Podrán solicitar ayudas los equipos que, habiendo cumplido los requisitos exigidos en cuanto la categoría deportiva durante al menos cinco años, hayan descendido de categoría. En este caso solo podrán solicitarlo durante los cuatro años siguientes al descenso y se les reducirá la ayuda en un 20% en el primer año, un 30 % en el siguiente, un 40% en el tercero, y un 50% en el cuarto respecto a la puntuación que les corresponde.

Una entidad no puede presentar más de un equipo masculino o femenino que cumpla esos requisitos. El importe destinado por el Ayuntamiento de Huesca para ayudas a equipos de máxima categoría asciende a 173.000 euros, de la aplicación presupuestaria del ejercicio 2026, Promoción de la Ciudad Clubes Deportivos. Los gastos subvencionables serán aquellos directamente relacionados con cada uno de los equipos por el que se solicita la subvención. Transportes, instalaciones, material, publicidad, gastos federativos, jueces, avituallamientos, costes de personal o manutención. Toda la información está disponible en la siguiente dirección web: https://www.huesca.es/ayuntamiento/tramites-y-gestiones/catalogo-de-tramites/subvenciones