El Ayuntamiento de Huesca ultima las bases de ayudas para los desalojados de Santa Clara

La alcaldesa de Huesca Lorena Orduna, ha participado este lunes en Más de Uno Huesca donde ha confirmado que esta semana se conocerá el último presupuesto de los bloques de Santa Clara afectados por el desalojo, en concreto el del número 3. Cabe recordar que el arreglo de los números 2 y 4 ya se conoce y ronda los 850.000 euros. Cuando tengan toda esa información, Orduna ha señalado que todas las partes trabajarán de forma ágil y coordinada para intentar acortar los plazos lo que se pueda, aunque difícilmente será antes de final de 2026. La misma ha señalado que se han realizado más catas y análisis de cara a tener la información más precisa posible. De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja ya en las bases de ayudas que habilitarán para, una vez consolidado el presupuesto la semana que viene, sacarlas cuanto antes.

Muy cerca siguen los trabajos en Padre Huesca y la propia plaza Santa Clara, obras que la alcaldesa reconoce que están afectado el día a día de los vecinos de la zona, pero en cuestión de semanas, estarán terminadas. También se están acometiendo obras en la calle Gibraltar donde muchas aceras estaban levantadas, trabajos que se están acompasando con la llevada de material hasta el nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro que abrirá sus puertas el lunes 9 de febrero. Orduna ha confirmado el traslado y mostrado su satisfacción por la apertura 30 años después.

Sin dejar el barrio del Perpetuo Socorro, la alcaldesa ha querido dejar claro que no se puede incluir presupuesto para las obras de la segunda fase del Paseo Ramón y Cajal porque aún no tiene proyecto redactado. Los técnicos lo están elaborando y para ese fin sí que se contempla una partida. En relación con las quejas emitidas recientemente por el comité de empresa contra el equipo de gobierno, la alcaldesa ha negado que los logros sean fruto de inspecciones de trabajo, ha reiterado el talante negociador de consistorio y ha pedido no crispar y decir la verdad.

De cara a futuros proyectos, la alcaldesa se ha mostrado muy agradecida por la elección de Huesca para ser la primera parada del Tour del Talento impulsado por la Fundación Princesa de Girona. Del 22 al 27 de febrero, la ciudad albergará muchos actos a los que invita a todos el mundo a participar. Entre otros asuntos, Orduna ha garantizado también este año el apoyo al programa Volveremos. De cara a las elecciones autonómicas del domingo, la alcaldesa ha animado a los aragoneses a votar deseando que Jorge Azcón siga siendo el presidente del Gobierno de Aragón.