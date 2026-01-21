El Comité de Empresa se planta ante el Ayuntamiento de Huesca por "tres años de incumplimientos"

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Huesca integrado por UGT, CC.OO. y CGT amenaza con movilizaciones y exige al PP cumplir sus promesas de una nueva valoración y compensar la pérdida del complemento de antigüedad. Considera que desde junio de 2023, han sido tres años de "toreo y desprecio" y el futuro más inmediato no ofrece una mejora ya que el presupuesto de 2026 no cuenta con partidas presupuestarias para la Valoración de Puestos de Trabajo, el pérdida del citado complemento sigue sin resolverse y la voluntad de diálogo que se vendió ha resultado ser una estrategia de dilación para desactivar la lucha obrera y ganar tiempo.

El equipo de gobierno recuerda que el proceso de valoración de puestos de trabajo está en marcha, cuenta con un contrato en vigor y se encuentra en su recta final, con el objetivo de que la propuesta técnica esté disponible en el mes de marzo para iniciar la negociación con la representación de los trabajadores. Recuerda que, desde el inicio del actual mandato municipal, en junio de 2023, el Ayuntamiento de Huesca ha celebrado un total de 51 mesas de negociación a lo largo de 30 meses. Sin embargo, desde el Comité de Empresa aseguran que todos los avances se han logrado en proceso judicial o a través de la inspección de trabajo. Insisten en que sus peticiones se ajustan al convenio colectivo y a la normativa y subrayan que el actual equipo de gobierno acumula más denuncias que en toda la legislatura anterior.

Miembros del comité han puesto en valor la "buena voluntad y disposición" de la plantilla municipal para sacar adelante los muchos actos que viene programando el equipo de gobierno, un trabajo que no se ve compensado con unos "salarios dignos".