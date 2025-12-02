Abierta la Ventanilla única de atención a los vecinos afectados de plaza Santa Clara

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha la ventanilla única de atención a los vecinos afectados por el desalojo de las viviendas 1 al 4 de plaza Santa Clara, un punto de referencia destinado a centralizar la información y ofrecer un acompañamiento individualizado en todos los trámites derivados de la emergencia.

Este servicio, ubicado en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, está atendido por personal de la Oficina de Vivienda (un abogado y una trabajadora social) y por una trabajadora social de los servicios sociales municipales. El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

La ventanilla tiene como objetivo asesorar sobre ayudas disponibles, trámites administrativos y cualquier necesidad generada a raíz del desalojo. Asimismo, se resuelven dudas frecuentes relacionadas con la situación de las viviendas, los procesos de realojo o las gestiones que deben realizar los propietarios e inquilinos.

Los equipos municipales destacan que la situación engloba casuísticas muy diversas: personas vulnerables, mayores, familias que acababan de adquirir la vivienda, inquilinos, estudiantes y también propietarios con hipoteca, cada uno con necesidades distintas derivadas de su situación de alquiler o de propiedad.

Además de la labor de la Ventanilla única, desde servicios sociales se viene realizando desde el primer momento un acompañamiento individualizado mediante entrevistas para detectar necesidades y canalizar ayudas. Este apoyo se complementa con atención psicológica también puesta en marcha desde los primeros días tras el desalojo. La ventanilla única permanecerá abierta el tiempo que sea necesario para resolver dudas y acompañar a todas las personas afectadas hasta que su situación quede plenamente encauzada.