"Debemos esperar a los resultados de las pruebas técnicas para empezar a tomar decisiones"

LEER MÁS Desalojados por riesgo de colapso cuatro bloques de viviendas en Huesca

Tras la primera reunión técnica para valorar la situación de los bloques desalojados en la plaza Santa Clara a nivel estructural, en Más de Uno Huesca hemos mantenido una entrevista con la alcaldesa Lorena Orduna. A la espera de conocer con exactitud la situación de los edificios que arrojen los informes técnicos, se ha colocado una valla perimetral para permitir el tránsito peatonal y la apertura al tráfico en la propia plaza Santa Clara. Los avances confirman el mal estado de los edificios 2 y 4 y en cuanto se pueda proceder, se comenzará por apuntalar los edificios 2, 3 y 4. El edificio 1 es el que se encuentra mejor y es posible que los vecinos puedan volver a sus casas misma semana, pero no se determinará sus vecinos hasta contar con los informes técnicos que avalen la seguridad del inmueble. “Van a ser semanas complicadas y no queremos dar pasos en falso”, ha indicado Orduna.

Por lo demás, los afectados por el desalojo tienen de tiempo hasta esta tarde a las ocho para recoger sus enseres personales. A esa hora, entorno a las ocho de la tarde, se reabrirá el tráfico de la calle y el tránsito peatonal, aunque seguirá restringido el paso por la vía situada junto a los edificios afectados. El puesto de mando avanzando se traslada al Ayuntamiento, que continúa a la espera de conocer todos los informes y pruebas que se están realizando, para conocer con exactitud la situación de los edificios, en los que de momento los sensores de movimiento no han registrado vibración, e ir tomando soluciones técnicas.

También hoy se reabre la plaza Santa Clara al tráfico y al tránsito peatonal, aunque seguirá restringido el paso por la vía situada junto a los edificios afectados. Para garantizar la seguridad en la zona, el Ayuntamiento financiará la instalación un vallado de obra que delimitará un perímetro de acceso controlado. Los vecinos que están en los hoteles tienen garantizada estancia hasta después de Navidad y los que se encuentran en residencias dispondrán de alojamiento de larga duración. Además, el Ayuntamiento habilitará mecanismos para movilizar viviendas de alquiler cuyos propietarios no las tengan actualmente en el mercado, con el fin de ampliar las posibilidades de realojo. También se ha contactado con inmobiliarias.

Para ir gestionando estas cuestiones, este martes se abre una ventanilla única, ubicada en el Centro Cultural del Matadero Manuel Benito Moliner, atendida por personal de Vivienda y Servicios Sociales. A través de ella se centralizará la información y las gestiones derivadas de la emergencia. Además, el Ayuntamiento convocará el jueves por la tarde una reunión informativa dirigida a todos los vecinos afectados para actualizar la situación, resolver dudas y explicar los siguientes pasos del proceso. El viernes por la mañana se volverán a reunir el CERCOPI, para hacer balance y analizar la situación de nuevo.