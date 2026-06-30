El 54º Festival Internacional de Cine de Huesca sobrepasa los diez mil espectadores

LEER MÁS 77 cortos competirán en la 54 edición del Festival de Cine de Huesca

El Festival Internacional de Cine de Huesca sobrepasa los 10.000 espectadores en su 54º edición. La cita altoaragonesa continúa la línea ascendente de los últimos años dando muestra así del respaldo popular a una propuesta de programación basada en la inclusión de todo tipo de públicos y el desarrollo del ámbito de industria. Destaca la asistencia de cerca de 200 personas en muchas de las sesiones de cortometraje a concurso (la columna vertebral del certamen), así como algunas propuestas con un perfil más social y educativo como “Mayores al Festival” o “Niños al Festival”, ambas por encima de las 600 personas.

El prestigio de uno de los seis festivales en España que sirven de preselección para los Oscar queda también patente en la publicación de informaciones en medios especializados y generalistas de ámbito nacional e internacional; países como México, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, Polonia, Grecia, Irán o Portugal (País de Honor del presente año) se han hecho eco de las novedades ligadas a la tercera cita más antigua del mundo dedicada en exclusiva al cortometraje.

Con estos resultados como acicate, el equipo directivo ya pone las miras en el 2027 confirmando las fechas de su 55º aniversario, que se celebrará del 4 al 12 de junio y donde además se implementará ‘CINECIMAS’, un proyecto en el marco del Programa Interreg POCTEFA que tiene como objetivo utilizar el cine como una herramienta de cooperación, desarrollo económico y promoción territorial, conectando cultura, turismo y ciudadanía a ambos lados de los Pirineos. “Huesca respalda a su festival y con ese apoyo de población e instituciones queremos seguir desarrollando su potencial como motor económico, al igual que el área de industria que tenemos en mente” afirma Estela Rasal, directora del HIFF.