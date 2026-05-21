77 cortos competirán en la 54 edición del Festival de Cine de Huesca

Todo está ya listo para la 54 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca que se celebrará del 5 al 13 de junio en la capital oscense. Se trata del certamen de cortos más longevo que existe en España y el tercero más antiguo del mundo de esta especialidad, ha destacado Manuel Avellanas, presidente de la fundación festival de Cine.

El festival, preseleccionador para los Premios Oscar y que cuenta con el aval de los Premios Goya, tiene en el que el cortometraje su columna vertebral. En esta ocasión, con 77 obras a concurso (30 en Internacional, 31 en Iberoamericano y 16 en Documental), de 25 países diferentes. Las proyecciones se distribuirán en 14 sesiones gratuitas en el Teatro Olimpia y estarán introducidas por los autores y directores de los trabajos.

La cita arrancará por todo lo alto con la entrega del Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura a la actriz Laia Costa, ganadora del Premio Goya por Cinco lobitos. Asimismo, se homenajeará con el Premio Pepe Escriche a la Cinemateca Portuguesa, y se entregará el Premio Luis Buñuel al actor Eduard Fernández, cuatro veces ganador del Goya y Premio Nacional de Cinematografía 2025.

En esta, su 54 edición, Huesca recibirá cortometrajistas de todo el mundo y la programación se complementa con una muestra de largometrajes, exposiciones, presentación de proyectos, secciones paralelas, talleres, encuentros con el público, actividades de industria, charlas y fiestas para llegar a todo tipo de públicos. El Festival cuenta con una posición de privilegio a nivel artístico y de industria, de hecho, es en esta área donde nos hemos desarrollado especialmente. Todo esto es fruto, aseguran, de un trabajo en equipo, a fuego lento y gracias al apoyo de las instituciones del territorio y al público que llena las sesiones y actividades.

La programación paralela tiene al espectador y la industria como sus dos ejes principales con Portugal (“País de Honor” de este año) como telón de fondo; habrá exposiciones, encuentros con el público, foro de coproducción, presentación de proyectos, cine y gastronomía al aire libre y secciones para mayores, jóvenes y niños.

El Teatro Olimpia será de nuevo la sede principal que acoja las sesiones a concurso, así como la muestra de largometrajes donde el público podrá ver cintas ganadoras en Málaga, Valladolid, el festival SXSW o el estreno de la cinta oscense El sueño de Aylan. “Tenemos un proyecto ambicioso a corto y medio plazo para seguir creciendo a nivel de mercado y también en el ámbito de públicos específicos, este año la propuesta ‘Mayores al Festival’ de la mano de Amazon Services se expande a municipios vecinos a la capital y la colaboración trasfronteriza fortalece sus raíces” afirma Estela Rasal, directora del HIFF.