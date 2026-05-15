Eduard Fernández, premio Luis Buñuel del Festival de Cine de Huesca

El actor Eduard Fernández será distinguido con el Premio Luis Buñuel del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca.
Un galardón que reconoce su dedicación a las artes audiovisuales con cerca de cien títulos en su haber; el intérprete catalán posee en una filmografía incuestionable con obras como El 47, Marco, Mientras dure la guerra, Todos los saben, Perfectos desconocidos o El hombre de las mil caras. Su nombre ha sido reconocido en cuatro ocasiones con el Goya, colocándose como uno de los intérpretes más premiados de la historia; además el pasado año se le entregó el Premio Nacional de Cinematografía.
El próximo 7 de junio, el Teatro Olimpia se vestirá de gala para recibir a Fernández, uno de los mayores exponentes del séptimo arte español, tras la ceremonia se podrá ver El otro, el cortometraje que el mismo dirigió y protagonizó en 2024. “Su talento ha traspasado fronteras, ha trabajado con algunos de los mejores directores de la actualidad y cuenta con una versatilidad sin límite, fuera de toda duda” señala Estela Rasal, directora del certamen oscense.