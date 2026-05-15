Eduard Fernández, premio Luis Buñuel del Festival de Cine de Huesca

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El actor Eduard Fernández será distinguido con el Premio Luis Buñuel del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca.

Un galardón que reconoce su dedicación a las artes audiovisuales con cerca de cien títulos en su haber; el intérprete catalán posee en una filmografía incuestionable con obras como El 47, Marco, Mientras dure la guerra, Todos los saben, Perfectos desconocidos o El hombre de las mil caras. Su nombre ha sido reconocido en cuatro ocasiones con el Goya, colocándose como uno de los intérpretes más premiados de la historia; además el pasado año se le entregó el Premio Nacional de Cinematografía.

El próximo 7 de junio, el Teatro Olimpia se vestirá de gala para recibir a Fernández, uno de los mayores exponentes del séptimo arte español, tras la ceremonia se podrá ver El otro, el cortometraje que el mismo dirigió y protagonizó en 2024. “Su talento ha traspasado fronteras, ha trabajado con algunos de los mejores directores de la actualidad y cuenta con una versatilidad sin límite, fuera de toda duda” señala Estela Rasal, directora del certamen oscense.