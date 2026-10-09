Los aragoneses buscan el primer pleno de la temporada

Llega la séptima jornada liguera en Primera Federación y los aragoneses se conjuran para conseguir sus respectivas victorias, algo en lo que no han coincidido en las seis previas. No es una empresa ni mucho menos sencilla en esta categoría, pero los tres están necesitados de cara a sus respectivos objetivos.

El primer choque con representación aragonesa será el sábado a las 16.30 horas en el terreno de juego del Águilas. Allí acude una Sociedad Deportiva Huesca renovada en ánimo y espíritu tras imponerse al Europa, buscando un segundo triunfo consecutivo que consolide su dinámica y le acerque a unas posiciones de playoff de ascenso que quedan a día de hoy a dos puntos. El rival, por su parte, suma cinco puntos y está en zona de descenso, por lo que también alberga la necesidad de imponerse para respirar.

Dos horas más tarde será el turno del Club Deportivo Teruel, con un choque que confirma la dureza del calendario inicial para los de Kiko Ramírez. Reciben al Alcorcón a las 18.30 horas, único equipo invicto del grupo y que, además, ostenta el primer puesto en el ranking de máximo goleador y menos goleado, en este último caso igualado con el Cartagena. Los turolenses no conocen todavía el triunfo y apremia esa urgencia de conseguirlo porque son penúltimos con dos puntos y la zona de permanencia queda ya a cinco.

El último en cuestión será el Real Zaragoza, eso sí, ya en sesión dominical y nocturna. A las 21.00 horas del domingo, los de Ibai Gómez visitan al Atlético Madrileño de Fernando Torres, filial siempre peligroso con calidad y energía suficiente como para ganar a cualquiera de la categoría. Pero también los maños han demostrado ambas cualidades y más, teniendo en cuenta que ostentan el liderato del grupo y que mantendrán la posición sin mirar a otros campos si consiguen obtener su sexto triunfo consecutivo.