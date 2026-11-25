Stradivarius estrena una nueva imagen comercial

Stradivarius volvió a abrir sus puertas el pasado viernes 20 de noviembre tras completar una renovación integral de la imagen de su establecimiento en Los Arcos. La firma de moda presenta ahora un espacio con una estética más contemporánea, sofisticada y cálida, que refleja la evolución de su concepto comercial.

La nueva tienda apuesta por una mayor calidad visual y de los acabados, con especial protagonismo de la madera en tonos cálidos, presente tanto en la fachada como en las paredes y diferentes zonas interiores. Estos materiales contribuyen a crear un ambiente más acogedor y cuidado, reforzando la identidad visual de la marca.

La renovación también alcanza a la presentación de las colecciones, con mobiliario y expositores de líneas ligeras que conceden mayor protagonismo a las prendas y complementos. El resultado es un establecimiento con una imagen más actual y una disposición comercial pensada para mejorar la experiencia de compra de los clientes.

Parfois amplía su superficie y estrena un nuevo concepto de tienda

Por su parte, Parfois también ha renovado recientemente su establecimiento en Los Arcos, incorporando una importante ampliación de su superficie comercial. La firma de moda y complementos ha pasado de 115 a 194 m² en la planta baja del centro, lo que representa un incremento cercano al 69 % y le permite disponer de un espacio más amplio, luminoso y funcional.

La reforma responde al nuevo concepto comercial que Parfois está implantando en sus establecimientos, caracterizado por una estética contemporánea y una distribución pensada para facilitar el recorrido de los clientes y mejorar su experiencia de compra.

En el diseño de la nueva tienda predominan los tonos neutros, los acabados claros, las líneas suaves y el mobiliario minimalista, que contribuyen a crear un ambiente luminoso y acogedor. La nueva organización del espacio permite, además, dar mayor visibilidad a las diferentes colecciones de la marca y presentar de forma más ordenada y accesible su oferta de moda, bolsos, calzado, bisutería y otros complementos.

Una oferta comercial en continua evolución

Las renovaciones de Stradivarius y Parfois se suman a las distintas actuaciones realizadas en Los Arcos durante 2026. Entre ellas destaca la ampliación de Álvaro Moreno, cuya tienda alcanza ahora los 680 m² tras incorporar 168 m² adicionales, así como las aperturas de Encuentro y Women’secret y las renovaciones de Calzedonia y Misako.

A estas mejoras se añaden la actualización del stand de Fragancias Aura y la reciente renovación de Original Kebab, establecimiento que ya formaba parte de

la oferta de restauración del centro y que ha reformado sus instalaciones dentro de la segunda fase del proyecto de ampliación de la oferta gastronómica.

Para Luis Enrique Ruiz, gerente del Centro Comercial Los Arcos, «las renovaciones de Stradivarius y Parfois reflejan la confianza de las marcas en Los Arcos y en su proceso de transformación comercial. Seguimos trabajando para ofrecer una propuesta atractiva y adaptada a lo que buscan nuestros visitantes».