'Sevilla Centro Vivo', el nuevo plan municipal para fomentar la vivienda en el Casco Antiguo

Con este plan, la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, la Delegación de Hacienda y el distrito Casco Antiguo, tiene previsto implantar medidas para incrementar la oferta de vivienda de alquiler destinada a residencia habitual y permanente.

La producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones.

Entre las medidas de este plan se encuentran fomentar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías y dedicar edificios del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta de vivienda permanente.

De igual forma, el plan promoverá nuevas formas de residencia adaptadas a la evolución demográfica, implementará incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente y protegerá el comercio tradicional.