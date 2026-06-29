Amplio programa de actividades y espectáculos para la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla ha presentado su programación completa de espectáculos con un amplio abanico de actividades paralelas en los barrios de la ciudad.

Bajo el título 'Otras perlas', se ofrecerán exposiciones, proyecciones de cine, actuaciones al aire libre y propuestas culturales que expanden el flamenco más allá de los teatros, acercando el arte al público sevillano y a los visitantes.

La programación de actividades paralelas arrancará con la exposición 'La noche azul. Ópera flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester', una muestra que invita a recorrer uno de los periodos más decisivos de la historia del flamenco y su estrecha relación con fenómenos como la expansión de la radio y el desarrollo de la industria discográfica. Instalada en la Nave de Grabados de la Real Fábrica de Artillería, la exposición reunirá cerca de 150 piezas procedentes de una de las colecciones privadas más importantes dedicadas al patrimonio sonoro español.

Otro de los grandes ejes de 'Otras perlas' será 'Flamenco a pie de calle', una propuesta que llevará actuaciones gratuitas al aire libre a distintos puntos de Sevilla con el objetivo de acercar el arte jondo a residentes y visitantes en espacios cotidianos de la ciudad. El ciclo arrancará el 3 de septiembre en el Polígono Sur con 'La noche de las gitanas', un espectáculo coral en el que participan Herminia Borja, Mara Rey, Zamara Carrasco y Manuela Vargas que reivindica el legado cultural y artístico de las mujeres gitanas a través de un recorrido por la memoria flamenca de barrios y comunidades donde este arte forma parte de la vida diaria.

La programación paralela incluirá también el pregón de la XXIV Bienal de Flamenco, que dará el pistoletazo de salida a esta edición el 9 de septiembre en la Plaza de San Francisco. Bajo el título 'Ecos Primitivos. Cante en altura, danza en tierra', el cantaor Segundo Falcón dirigirá una propuesta concebida específicamente para el espacio público que transformará este emblemático enclave sevillano en un gran escenario inmersivo.

La gastronomía también formará parte de la experiencia de la Bienal con la presentación de una nueva edición especial de la guía 'Gastropass 360º Bienal de Flamenco', una publicación bilingüe, con versión web, que propone descubrir Sevilla a través de sus principales atractivos culturales, turísticos y gastronómicos.

Y las peñas flamencas de Sevilla volverán a desempeñar un papel esencial en la difusión y preservación del arte jondo a través del ciclo 'Empeñados por Sevilla', una iniciativa que pondrá en valor estos espacios como auténticos custodios de la tradición flamenca.