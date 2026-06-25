La UME de Morón de la Frontera se prepara para el envío de unidades a Venezuela

Lo ha confirmado el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha trasladado un mensaje de apoyo y de solidaridad al pueblo de Venezuela.

Ha explicado que ya esta pasada noche "se prealertó a la UME para que, haciendo los preparativos correspondientes, en lo que se refiere a los vuelos, puedan estar dispuestos y en cualquier momento ser destinados a labores de apoyo y de ayuda en Venezuela".

Así, el delegado ha concretado que el segundo batallón de la UME, que tiene su sede en Morón de la Frontera, "está ya prealertado, y está todo preparándose para que en cualquier momento puedan iniciar el vuelo hasta Venezuela".

Fundamentalmente las unidades que acudieran a Venezuela se dedicarían a labores de "rescate" a través de "las personas especialistas que hay" en esa materia "en situaciones como las de las que han acontecido, de demoliciones como consecuencia de terremotos", según ha abundado el delegado, que ha subrayado que, de trasladarse a Venezuela, la UME realizará "un trabajo muy importante de rescate, que es lo que se pretende", según ha zanjado.