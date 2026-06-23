CICLO NOCHES DE VERANO

El ciclo Noches de Verano contará con 27 actuaciones gratuitas desde junio a agosto

El flamenco, la música antigua, el jazz, las músicas del Mediterráneo, los sonidos de América Latina o las tradiciones musicales europeas convivirán a lo largo de todo el verano.

Redacción

Sevilla |

El ciclo Noches de Verano contará con 27 actuaciones gratuitas desde junio a agosto
El ciclo Noches de Verano contará con 27 actuaciones gratuitas desde junio a agosto | Ayuntamiento de Sevilla

La programación comenzará el próximo 30 de junio con el concierto inaugural de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y se desarrollará todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto.

Entre los artistas y formaciones participantes destacan Juana Gaitán Trío, Al Maqam, Graci Rodríguez, Orquesta de Cámara de Bormujos, Julia Vargas Trío, IO & Friends, David de Arahal, Artefactum, Nilo Azul, Carmina Terrarum o Son de Cuba & Compañía, entre otros.

Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y podrán reservarse previamente de forma online a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.

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