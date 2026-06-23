El ciclo Noches de Verano contará con 27 actuaciones gratuitas desde junio a agosto

La programación comenzará el próximo 30 de junio con el concierto inaugural de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y se desarrollará todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto.

Entre los artistas y formaciones participantes destacan Juana Gaitán Trío, Al Maqam, Graci Rodríguez, Orquesta de Cámara de Bormujos, Julia Vargas Trío, IO & Friends, David de Arahal, Artefactum, Nilo Azul, Carmina Terrarum o Son de Cuba & Compañía, entre otros.

Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y podrán reservarse previamente de forma online a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.