Once detenidos en Morón de la Frontera que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, una intervención que se ha saldado con la detención de once personas como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas, amenazas graves y pertenencia a grupo criminal.

Se trataba de estructura organizada y estable integrada por varias personas con funciones diferenciadas destinadas a la adquisición, preparación, almacenamiento, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack.

Además, se ha identificado un punto de venta y consumo de droga que operaba en las inmediaciones de un centro educativo de la localidad. Desde el mismo, se distribuían distintas sustancias estupefacientes.

Como resultado de la operación, se practicaron varias entradas y registros en dos viviendas de Morón de la Frontera y en una finca ubicada en otra localidad de la provincia, inmuebles vinculados a los principales investigados Durante los registros, los agentes intervinieron diversas dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, además de un vehículo de alta gama, joyas, documentación y herramientas industriales de presunta procedencia ilícita.

La droga intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los veinte mil euros. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que decretó su puesta en libertad.