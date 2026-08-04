El incendio de Aznalcázar se salda con 14 hectáreas quemadas del Espacio Natural de Doñana

Según han informado a EFE fuentes del operativo, las llamas fueron sofocadas tras iniciarse el pasado domingo en una masa de pinares del municipio, por lo que se precisó de un contingente formado por un helicóptero pesado, dos anfibios ligeros, 34 efectivos por tierra y una autobomba.

El incendio afectaba al paraje natural conocido como 'Encauzamiento de la Cigüeña' y una infraestructura hidráulica asociados al arroyo del mismo nombre, colindante con el entorno del río Guadiamar.

El municipio sevillano alberga gran parte del Parque Nacional de Doñana y en su término municipal están declaradas 13.713 hectáreas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mientras que aporta 19.237 al Espacio Natural de Doñana. Bajo ese nombre se engloba una reserva ecológica que abarca las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y combina el Parque Nacional (creado en 1969) y el Parque Natural (creado en 1989), con más de 122.000 hectáreas.