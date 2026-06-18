Solo ocho centros de salud abrirán por la tarde este verano en Sevilla

Esta medida estará vigente desde el 29 de junio hasta el 4 de septiembre y afecta a los servicios de Medicina de Familia, Enfermería, Atención al Ciudadano y Pediatría. El objetivo es garantizar la cobertura asistencial durante las vacaciones de los profesionales sanitarios concentrando los recursos en centros de referencia de la capital.

Este año contaría con un centro menos que el año pasado y los que tendrían horario hasta las ocho de la tarde serían los que cuentan con punto de urgencias, como el centro de salud de Bermejales o El Cachorro.

En el caso de Pediatría, el servicio por las tardes se reduce a cuatro, entre ellos El Greco o Amate.

Los sindicatos lo consideran insuficiente y advierte de los problemas de lista de espera, reducción de la calidad en la asistencia y la saturación de los profesionales.