Aumentan a 21 los casos de Virus del Nilo en Andalucía tras detectarse dos en Coria del Río y Villamanrique

Además, se ha declarado una nueva área de alerta por circulación del virus en el Distrito Campanillas de Málaga Capital. Con ello, son 21 los municipios declarados en Área de Alerta en Andalucía, según ha informado la Consejería.

De esta manera, de los 21 confirmados, la evolución clínica ha sido de 19 evolucionesn favorables, una curación sin secuelas y una defunción. La forma clínica que han presentado los casos han sido 15 enfermedad leve y seis enfermedad neuroinvasiva.

En cuanto a la localización de los casos, todos ellos han sido diagnosticados en la provincia de Sevilla. En concreto, dos en Aznalcázar, uno en Bollullos de la Mitación, cuatro en Coria del Río, tres en Dos Hermanas, dos en Palomares del Río, cuatro en La Puebla del Río, uno en Sevilla y cuatro en Villamanrique de la Condesa.

Así, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 358 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 110 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, entre el 1 de junio y el 2 de agosto, se han realizado 2.088 determinaciones.

En cuanto a las áreas en alerta, son 21 los municipios andaluces declarados. Así, en Granada se encuentra Salobreña, hasta el 20 de agosto. En Jaén, los municipios afectados son Lopera, hasta el 28 de agosto y Torredonjimeno hasta este viernes. En Málaga, Fuengirola hasta 21 de agosto; Mijas: Las Lagunas hasta 21 de agosto; Málaga: Campanillas hasta el 3 de septiembre.

En Sevilla, los municipios en los que se han declarado alerta son Almensilla hasta el 20 de agosto; Aznalcázar hasta el 24 de agosto; Benacazón hasta el 1 de septiembre; Bollullos de la Mitación hasta el 24 de agosto; Castilblanco de los Arroyos hasta el 28 de agosto; Constantina hasta el 10 de agosto; Coria del Río hasta el 27 de agosto; Dos Hermanas hasta el 30 de agosto; Gelves hasta el 14 de agosto; La Puebla del Río hasta el 21 de agosto; Mairena del Aljarafe hasta el 14 de agosto; Palomares del Río hasta el 21 de agosto; San Juan de Aznalfarache hasta el 24 del mismo mes; Sevilla hasta el día 26 y Villamanrique de la Condesa hasta el mismo día.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas. Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados) porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.