Policía Nacional detiene a dos responsables de 120 robos de scooters en la provincia

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes tuvieron conocimiento de que en dos polígonos de la provincia, podría estar ubicado el taller de una organización criminal dedicada a la sustracción de ciclomotores, modificación y posterior venta de los mismos alterados o sus componentes físicos desmontados.

De esta manera, comprobaron que el cabecilla de la organización utilizaba las dos naves para su negocio, como taller de reparación de motocicletas, desde donde indicaba a sus subalternos la marca y el modelo de las motocicletas que tendrían que sustraer, llevando a cabo los mismo la sustracción, mediante un sistema de puenteado eléctrico.

Una vez había sido robada la moto, los autores la dejaban aparcada en las inmediaciones de los polígonos, por si las mismas tuvieran algún tipo de sistema de localización que pudiera vincular a la organización con el ciclomotor. Pasados unos días, eran llevadas al supuesto taller para una vez transformadas, ser puestas a la venta en el mercado.

Tras la investigación, los agentes han llevado a cabo dos entradas y registros en las naves, donde encontraron multitud de vehículos, piezas y motores, teniendo posteriormente que verificar, con la colaboración de varias marcas de motocicletas, uno por uno, los números de bastidores, así como la numeración de los motores de las más de 600 motos investigadas.

Asimismo, los agentes se han entrevistado con los propietarios víctimas de robos, los cuales se encontraban repartidos por todo el territorio nacional y determinaron que 120 motocicletas habían sido sustraídas. Del mismo modo, se ha detenido a dos de los responsables por su presunta implicación en delitos de organización criminal, robos con fuerza, falsedad documental y estafa.