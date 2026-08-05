Arranca una nueva fase de tratamientos contra mosquitos portadores del virus del Nilo en arrozales

Según ha detallado la administración provincial a consulta de Europa Press, las actuaciones se realizarán en las zonas arroceras de los municipios sevillanos de Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios, Villafranca y Utrera, mediante aplicaciones de ultra bajo volumen que se activarán de forma selectiva, en función de los datos de la vigilancia entomológica, con una franja de seguridad de 1,5 kilómetros respecto a los núcleos de población.

De esta manera, la Diputación de Sevilla es la encargada de desarrollar durante todo el año "un plan integral de vigilancia y control" de vectores en los entornos periurbanos --hasta 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos urbanos principales, secundaruis y deseminados-- de los 15 municipios de la comarca "de especial seguimiento" establecida por la Junta de Andalucía, --competente en Salud Pública--, por su "especial riesgo entomológico", por lo que los tratamientos se han intensificado en Dos Hermanas, así como en Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Coria del Río, Mairena del Aljarafe o Almensilla.

Para ello, la empresa pública Tragastec pondrá en funcionamiento la acción en coordinación permanente tanto con la Junta de Andalucía como con ayuntamientos y responsables de las actuaciones dentro de los cascos urbanos y con los expertos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), con el objetivo de "adaptar las medidas de vigilancia y control" a la evolución de la situación.

De esta manera, desarrollará durante todo el año "un plan integral de vigilancia y control" de vectores en los entornos periurbanos de los 15 municipios de la comarca de especial seguimiento establecida por la Junta, como competente en Salud Pública por su "especial riesgo entomológico".

TRATAMIENTOS INTENSIFICADOS EN LOS MÁRGENES DEL GUADALQUIVIR

Así, los tratamientos se intensificarán en Dos Hermanas, como ya ha ocurrido en municipios como La Puebla del Río, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Coria del Río, Mairena del Aljarafe o Almensilla.

Además, adaptará sus actuaciones de "forma permanente" al ciclo biológico del mosquito, el cual se ha adelantado respecto a 2025 como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante el invierno y del adelanto de la inundación de los arrozales, de manera que ha obligado a adaptar la planificación y el calendario de actuaciones del plan, cuya evolución dependerá "en buena medida" de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, la primera semana de agosto ha operado a "su máximo nivel operativo", tras incorporar dos nuevos equipos, hasta un total de once, de los que cinco han sido desplegados en el margen derecho del Guadalquivir, otros cinco en el izquierdo y una unidad de apoyo extraordinario para "atender situaciones de alerta o reforzar actuaciones" cuando sea necesario.

Para ello, la Diputación ha destinado seis millones de euros a un Plan Integral "pionero" al combinar vigilancia entomológica, tratamientos larvicidas y adulticidas, tratamientos aéreos, aplicaciones de precisión con drones, investigación y asesoramiento científico, medidas de control biológico como la instalación de cajas nido para aves insectívoras, herramientas de divulgación como la plataforma web y la aplicación 'ControlM'.

Del mismo modo, han realizado campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a colectivos estratégicos, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, por su cercanía a los vecinos de estos municipios.

Asimismo, la institución provincial ha indicado que la preparación del dispositivo se ha prolongado más allá de la campaña estival, dado que durante el invierno han continuado los trabajos de planificación, investigación, coordinación entre administraciones, desarrollo de herramientas tecnológicas y mejora de protocolos, con el objetivo de "anticiparse al periodo de mayor riesgo".

Por su parte, los expertos han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana, concretamente para la eliminación de acumulaciones de agua en jardines, patios, parcelas y otros espacios privados que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, así como la adopción de medidas de autoprotección frente a las picaduras como un "complemento esencial" al trabajo que desarrollan las administraciones públicas para reducir el riesgo de transmisión del VNO.