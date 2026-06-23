Sevilla pone en marcha su campaña especial frente al calor con 125 plazas de refugio climático destinadas a personas sin hogar

Sevilla pone en marcha desde hoy su campaña especial frente al calor, con 125 plazas de refugio climático destinadas a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad.

El dispositivo estará operativo durante todo el verano, podrá ampliarse hasta las 145 plazas cuando se activen alertas por altas temperaturas. Además de ofrecer alojamiento y espacios climatizados, el plan incluye atención social y reparto de agua a quienes permanecen en la calle.

Durante todo el periodo permanece habilitada la línea telefónica gratuita 900 922 250, atendida por un equipo de profesionales que gestionan el acceso a las plazas y a los distintos recursos sociales.

El Centro de Acogida Municipal en Perafán de Ribera ofrece 40 plazas. 25 gestionadas por la Fundación Atenea en el Centro de Encuentro y Acogida, las 25 de Solidarios para el Desarrollo, 15 de Sidifni Camina y 20 del CEA Antaris, además de la optimización de plazas en los Centros de Alta Tolerancia y gestión de plazas de hostales para situaciones excepcionales.