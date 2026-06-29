VIOLENCIA DE GÉNERO

Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto por el crimen machista de Ana, de 44 años, a manos de su pareja

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista el de Ana, la mujer de 44 años que fue presuntamente asesinada por su pareja el pasado sábado en Mairena del Aljarafe.

Redacción

Sevilla |

Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto por el crimen machista de Ana, de 44 años, a manos de su pareja
Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto por el crimen machista de Ana, de 44 años, a manos de su pareja | Europa Press

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha celebrado una Junta de Portavoces en la que ha decretado día de luto oficial y un minuto de silencio en la fachada del consistorio por el asesinato de Ana, la mujer de 44 años presuntamente asesinada por su pareja.

Él permanece detenido y custodiado en el Hospital Virgen del Rocío ya que se encuentra en estado grave al autolesionarse después de agredir con arma blanca a la mujer en su domicilio. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer había fallecido y el presunto agresor presentaba heridas graves. El hijo de la pareja, de 14 años, salió a la calle para pedir ayuda y después de los hechos, la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de su custodia.

Por parte de las administraciones han condenado rotundamente la violencia de género y han hecho un llamamiento a la sociedad para que actúe ante cualquier indicio o sospecha, para que se acuda a los recursos especializados.

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, el email 016-online@igualdad.gob.es y el canal de Whatsapp en el número 600 000 016, funcionan las 24 horas todos los días de la semana.

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