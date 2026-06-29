Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto por el crimen machista de Ana, de 44 años, a manos de su pareja

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha celebrado una Junta de Portavoces en la que ha decretado día de luto oficial y un minuto de silencio en la fachada del consistorio por el asesinato de Ana, la mujer de 44 años presuntamente asesinada por su pareja.

Él permanece detenido y custodiado en el Hospital Virgen del Rocío ya que se encuentra en estado grave al autolesionarse después de agredir con arma blanca a la mujer en su domicilio. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer había fallecido y el presunto agresor presentaba heridas graves. El hijo de la pareja, de 14 años, salió a la calle para pedir ayuda y después de los hechos, la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de su custodia.

Por parte de las administraciones han condenado rotundamente la violencia de género y han hecho un llamamiento a la sociedad para que actúe ante cualquier indicio o sospecha, para que se acuda a los recursos especializados.

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, el email 016-online@igualdad.gob.es y el canal de Whatsapp en el número 600 000 016, funcionan las 24 horas todos los días de la semana.