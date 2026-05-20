Especialistas de los hospitales Quirónsalud en Sevilla analizarán el abordaje integral de la obesidad en una jornada divulgativa

El encuentro, que cuenta con la colaboración de Lilly y Novo Nordisk, reunirá a especialistas en el tratamiento de la obesidad de ambos hospitales para ofrecer una visión completa y actualizada sobre el tratamiento médico-quirúrgico de la obesidad, poniendo el foco tanto en los avances terapéuticos como en la importancia del acompañamiento al paciente durante todo el proceso y la adopción de hábitos de vida saludables para el buen resultado del tratamiento.

La jornada tendrá un carácter estrictamente divulgativo, con idea de visibilizar la realidad de las personas que viven con obesidad y poner el foco en la necesidad de entender esta enfermedad desde una perspectiva global. Para ello, se analizarán aspectos relacionados con la cirugía bariátrica, la endocrinología, la nutrición, la actividad física y el apoyo psicológico, evidenciando el enfoque multidisciplinar de esta patología como clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes con obesidad.

La jornada se celebrará en el Salón de Actos del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (Ed. Palacete, junto al Hospital de Día Quirónsalud Ave María en la Av. De la Palmera, 53, entrada por C/ Francisco Murillo) en horario de 16:00 a 18:20 horas. La asistencia es gratuita previa inscripción hasta completar aforo.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse aquí.

El peso de lo invisible: acción para reforzar la sensibilización

A lo largo del mismo día 25 de mayo, también se desarrollará la acción ‘El peso de lo invisible’, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00, en la entrada principal del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla.

Con esta acción se busca concienciar sobre esta enfermedad, sensibilizar a la población, promover su abordaje integral y luchar contra los estigmas asociados. Los asistentes podrán conocer su composición corporal y fuerza muscular mediante una báscula de bioimpedancia profesional y un dinamómetro. Además, los asistentes recibirán un informe personalizado con sus datos de salud y tendrán orientación en salud metabólica y hábitos saludables por parte de personal sanitario especializado en endocrinología y nutrición, de forma totalmente gratuita.

‘El Peso de lo Invisible’ es una iniciativa impulsada en el año 2024 por la empresa médica Lilly, con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y de Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO), para concienciar a la población sobre la realidad de la obesidad, luchando contra los mitos y prejuicios asociados a las personas que conviven con ella.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.