SEVILLA se convierte en protagonista de la ‘SHS FEVER NIGHT’, el gran evento nacional de OMODA & JAECOO

En el caso de SEVILLA, el concesionario OMODA JAECOO SYRSA, será uno de los escenarios clave de esta cita, que reunirá a clientes, potenciales compradores, medios de comunicación e influencers en torno a una propuesta que combina tecnología, producto y experiencia de marca.

Tras el éxito de la primera edición, que congregó a miles de asistentes en todo el país, OMODA & JAECOO refuerza con este evento su apuesta por una conexión directa con el cliente, llevando a cada territorio una experiencia global adaptada al entorno local.

SEVILLA, reflejo del crecimiento de OMODA & JAECOO en España

La celebración de ‘SHS FEVER NIGHT’ en SEVILLA se enmarca en un momento clave para la compañía, que ha alcanzado ya los 50.000 clientes en España en un corto periodo de tiempo desde su llegada al mercado.

Este crecimiento también tiene su reflejo en SEVILLA, donde OMODA & JAECOO continúa consolidando su presencia y acercando su propuesta al cliente local, reforzando su red comercial y su notoriedad en la región. (aquí cada agencia puede añadir dato local si lo tiene)

A nivel nacional, la compañía ha cerrado el mes de abril con 3.343 matriculaciones, el mejor resultado mensual de su historia, con un crecimiento cercano al 120% respecto al año anterior. En el acumulado del año, OMODA & JAECOO ha alcanzado las 11.506 unidades matriculadas, con un crecimiento cercano al 92%.

Además, más del 70% de sus ventas corresponden a clientes particulares, donde la marca ya supera el 5% de cuota, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del mercado español.

Nuevos lanzamientos en SEVILLA

Durante la ‘SHS FEVER NIGHT’, los asistentes en SEVILLA podrán conocer de primera mano la tecnología Super Hybrid System (SHS), eje de la estrategia de electrificación de OMODA & JAECOO.

Asimismo, tendrán la oportunidad de descubrir los últimos lanzamientos de la marca, como OMODA 7 SHS híbrido enchufable y JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, así como las nuevas versiones SHS híbridas de JAECOO 5 y JAECOO 7.

Estos modelos reflejan la evolución de la gama hacia soluciones cada vez más eficientes y tecnológicas, en un contexto en el que los vehículos electrificados ya representan el 88% de las ventas de la marca.

Una experiencia de marca en SEVILLA

El concesionario OMODA JAECOO Sevilla, de OMODA & JAECOO en SEVILLA se transformará para la ocasión en un espacio experiencial donde la presentación de producto se combinará con música, entretenimiento y actividades interactivas. La velada está diseñada para ofrecer a los asistentes una experiencia diferencial, reforzando el vínculo entre la marca y su comunidad local, en línea con el posicionamiento global de OMODA & JAECOO.

Este formato, replicado de forma simultánea en toda España, permitirá amplificar el impacto del evento tanto a nivel local como nacional.

Además, con motivo de las ‘SHS FEVER NIGHT’, SEVILLA ofrecerá condiciones especiales para la adquisición de vehículos OMODA & JAECOO hasta el 31 de mayo.

Un evento global con impacto local

Con esta segunda edición, OMODA & JAECOO consolida el OJ PREMIERE como una plataforma estratégica que acerca la marca a los territorios, combinando una propuesta global con un fuerte componente local.

En este contexto, SEVILLA se posiciona como uno de los puntos clave de esta gran celebración, en la que la compañía proyecta su crecimiento, su apuesta por la electrificación y una nueva forma de conectar con el cliente.