Dudas sobre su continuidad

Gcía. Plaza: "Si no me quieren, cogeré las maletas"

García Plaza renovó este domingo automáticamente al salvar al Sevilla, porque así estaba estipulado en su contrato. Pero hay muchas dudas sobre su continuidad. Las que sembró el propio entrenador madrileño cuando dijo: "Si no me quieren, cogeré las maletas".

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

El entrenador del Sevilla, Luis García, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Sevilla FC y Real Madrid disputaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla
El entrenador del Sevilla, Luis García, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Sevilla FC y Real Madrid disputaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla | EFE/José Manuel Vidal

El entrenador del Sevilla, preguntado por la temporada que viene, destacó que no está tan claro que vaya a seguir. "Pues no lo sé. Yo tengo contrato y estoy ilusionado por seguir, pero uno tiene que entrenar donde le quieran. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Llevo más de 20 años en la elite, tengo mi currículo, nunca me dan un equipo para intentar algo más. Si no me quieren, cogeré las maletas y me iré, con un trocito de corazón sevillista"

Luis García Plaza afirmó que es el momento de "disfrutar" de ese logro y reconoció que "han sido las seis semanas más intensas" de su vida. "Me han hecho sacar lo mejor de mí. Todos tienen mucho mérito, los jugadores y la afición. Ahora es momento de disfrutar la permanencia".

Sobre la derrota ante el Real Madrid y el tanto del brasileño Vinícius Junior, en el que los sevillistas reclamaron una posible falta previa del francés Kylian Mbappé, el preparador del Sevilla señaló que "es increíble que no piten falta en el gol" y consideró que, en el cómputo global del encuentro, su equipo "ha merecido el empate. La derrota es inmerecida".

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