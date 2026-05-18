Gcía. Plaza: "Si no me quieren, cogeré las maletas"

El entrenador del Sevilla, preguntado por la temporada que viene, destacó que no está tan claro que vaya a seguir. "Pues no lo sé. Yo tengo contrato y estoy ilusionado por seguir, pero uno tiene que entrenar donde le quieran. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Llevo más de 20 años en la elite, tengo mi currículo, nunca me dan un equipo para intentar algo más. Si no me quieren, cogeré las maletas y me iré, con un trocito de corazón sevillista"

Luis García Plaza afirmó que es el momento de "disfrutar" de ese logro y reconoció que "han sido las seis semanas más intensas" de su vida. "Me han hecho sacar lo mejor de mí. Todos tienen mucho mérito, los jugadores y la afición. Ahora es momento de disfrutar la permanencia".

Sobre la derrota ante el Real Madrid y el tanto del brasileño Vinícius Junior, en el que los sevillistas reclamaron una posible falta previa del francés Kylian Mbappé, el preparador del Sevilla señaló que "es increíble que no piten falta en el gol" y consideró que, en el cómputo global del encuentro, su equipo "ha merecido el empate. La derrota es inmerecida".