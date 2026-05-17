Pellegrini: "Lograr la Champions dos jornadas antes es para levantar una estatua"

El chileno ha sido claro. "Lograr la Champions dos jornadas antes es para levantar una estatua", declaró. Pellegrini destacó que "es un gran éxito. Me alegro mucho por la plantilla, entre todos fuimos sacando las tres competiciones adelante. Cuando nos fuimos con la derrota en la Europa League lo importante era entender que habíamos llegado hasta ahí, pero faltaba la parte más importante. Haber ganado la final habría sido espectacular, pero por razones futbolísticas no se pudo. Sí se pudo mantener el rendimiento en LaLiga y nunca perdimos el quinto lugar. Tiene doble mérito saberse reponer de instancias complicadas".

Son seis años seguidos en competición europea y Pellegrini no quiere pensar en los siguientes objetivos. "No me planto objetivos antes de hacer las cosas. Lo importante es que nos hemos clasificado seis años seguidos a Europa, que es muy importante para el desarrollo del club. No en la parte mía, yo intento exigirme desde cero, luego hay que ver qué posibilidades se tiene. Una serie de factores que indican lo que uno puede lograr, lo importante es estar convencido de lo que se puede hacer. Ojalá hagamos una gran Champions, intentando de nuevo no dejar de lado LaLiga por Europa. Tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible, no solo por la Champions, sino que nos permita seguir peleando LaLiga. Eso lo tenemos que que conversar o planificar", afirmó.

Un Betis en Champions con Pellegrini al frente. Nadie piensa en algo distinto. Pero cuando se le pregunta por la próxima campaña no es todo lo tajante que uno podría imaginar de un entrenador con contrato. "Cada uno puede interpretarlo como quiera. Yo tengo un año más. Del futuro hablaremos en el momento adecuado, todavía faltan dos jornadas más", explicó en sala de prensa.