Sergio Ramos quiere jugar en el Sevilla y después ser presidente

El acuerdo para la compra-venta ya está cerrado y, de hecho, la semana próxima podrían firmarlo en notaría. Van a pagar 350 millones de euros y, según ha podido saber Onda Cero, ese dinero lo van a poner tres magnates americanos: uno argentino, otro mexicano y otro norteamericano. Una parte de esa cantidad la van a aportar los hermanos Darío y Adrián Werthein, pertenecientes a una de las familias empresariales más importantes de Argentina. Este conglomerado familiar, que posee una productora top en el futbol argentino, controla activos de importancia en el sector audiovisual como Direct TV y Sky Brasil, además de contar con destacadas participaciones en banca y telecomunicaciones en su país.

Los compradores van a adquirir en torno al 60% del accionariado, o lo que es lo mismo, todas las acciones de las familias Alés, Castro, Carrión, Guijarro y los títulos que ostenta José María del Nido Benavente, que podría embolsarse unos 85 millones de euros con esta operación. Una vez que se firmen los documentos, solo faltará el permiso del Consejo Superior de Deportes, que debe estudiar los detalles. Este grupo tiene la intención de llegar hasta el 80 % del accionariado comprando algunos paquetes más, como el de los llamados "americanos", la sociedad Sevillistas Unidos 2020. El acuerdo incluye una serie de condiciones de pago: algo mas del 50% de esos 350 millones los abonan a la firma y el resto en varios plazos. Además, la intención del grupo comprador es hacer una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros. Se avecinan nuevos tiempos en el Sevilla. Veremos si buenos o no.