Betis-Elche: Una 'final' por la Champions

El estadio de La Cartuja vivirá este martes el penúltimo encuentro del Real Betis como local de la temporada, en el que los verdiblancos se enfrentarán al Elche. Un duelo donde los de Manuel Pellegrini podrían confirmar su regreso a la máxima competición continental 20 años después. Para ello, necesitan conseguir su noveno triunfo como local en LaLiga EA Sports y esperar que el Celta no consiga lo propio ante el Levante.

Eso sí, tendrán que doblegar a un rival tremendamente exigido como el Elche. Los ilicitanos llegan a las tres últimas jornadas del curso con 39 puntos y fuera de las posiciones de descenso, de las que les separan dos puntos, por lo que necesita sumar si no quiere tener opciones de acabar en puestos de descenso. Un objetivo, el de puntuar lejos de Martínez Valero, que ha sido el gran debe de los de Eder Sarabia, que son el peor visitante de la competición con siete puntos y una victoria.

En el aspecto deportivo, los verdiblancos, que buscarán su tercer triunfo consecutivo en casa ante el Elche, tendrán las bajas de Aitor Ruibal, Marc Bartra y Ángel Ortiz, mientras que la buena noticia para el 'ingeniero' será que Natan se ha recuperado de sus problemas físicos y podrá ser de la partida. Por su parte, el Elche sigue sin poder contar con Rafa Mir, que continúa recuperándose de su lesión en los isquiotibiales.