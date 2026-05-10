García Plaza: "Con 40 puntos no te salvas"

El preparador madrileño, tras su sexto partido al frente del Sevilla tras sustituir al argentino Matías Almeyda, insistió en que "hay que seguir" para mantenerse "en esta dinámica, intentar sumar y si se gana pues mucho mejor".

Sobre el encuentro ante el Espanyol, que se adelantó 0-1 en los inicios de la segunda parte, comentó que "era muy injusto perder" porque "ellos no han hecho nada para llevarse el partido", y subrayó que la forma en la que llegó el empate, con una incursión del central Andrés Castrín y su remate a gol, levantó al equipo.

"El equipo ha echado mucha casta tras el gol. El primer gol es de casta. Eso nos ha levantado a todos en un partido que ha empezado raro con lo del VAR (fallo del sistema que retrasó el inicio diez minutos)", relató el técnico del Sevilla.

Luis García afirmó que los "tres puntos dan la vida" pero que "esto va a ser muy duro porque son muchos equipos metidos -en la lucha por la permanencia-. Si la semana que viene no puntúas te van a pasar otra vez, pero después de la derrota de Pamplona -en la prolongación (2-1)- el equipo se ha levantado con dos victorias seguidas, muy importantes -la de este sábado y la del pasado lunes (1-0) ante la Real Sociedad-.

"Ahora el equipo tiene que mantenerse siempre en los partidos. Los partidos de ahora tienen un componente muy mental", afirmó Luis Plaza, quien reconoció que está "muy contento por los chicos porque llevan un año muy duro".

El madrileño también quiso destacar el apoyo de la afición en el Sánchez-Pizjuán: "dicen que es un manicomio y es verdad", afirmó.