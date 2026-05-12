Sergio Ramos avanza para la compra del Sevilla

El camero debatió los detalles de la compra con Rafael y Fernando Carrión, Carolina Alés y José Castro, entre otros. Five Eleven Capital es un holding de inversión y gestión futbolística con sede en Madrid, liderado por el empresario argentino Martín Ink, que a su vez ha buscado inversores que pongan dinero en esta operación que inicialmente iba a rondar los 450 millones de euros, pero que finalmente se podría firmar en torno a los 350 millones. La empresa de Ink cuenta con miembros de JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín, en esta negociación. Según nuestras informaciones, el acuerdo definitivo para el cambio de manos del Sevilla Fútbol Club se podría cerrar esta misma semana.

Los aficionados sevillistas están, como es lógico, muy pendientes de estos movimientos que pueden iniciar un nuevo proyecto para su club, como también lo han estado de la marcha del deseado Monchi al Espanyol. El gaditano, por cierto, fue sondeado por el grupo de Ramos para que se hiciera realidad su regreso al Sevilla, pero el ofrecimiento fue desestimado por el interesado. Los compradores querían que Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" tuviera un puesto más representativo, simbólico y de imagen que el de ejecutivo vinculado a los fichajes, con lo que el de San Fernando declinó la propuesta. En cuanto se rubrique la compra-venta comenzaremos a conocer los nombres de los protagonistas, tanto en los despachos como en el cesped, de este nuevo Sevilla y ahí se verá si los "nuevos" apuestan fuerte y levantan a este deprimido club o sigue habiendo economía de guerra.