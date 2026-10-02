SEVILLA 1 - ASTON VILLA 3

Trofeo para Emery en la noche de Puerta

Noche muy emotiva, como cada año cuando se recuerda al añorado Antonio Puerta. Las flores en el lugar en que dobló la rodilla por primera vez aquel 25 de agosto de 2007, en gol sur, y el emotivo minuto de silencio de los 31.000 aficionados que quisieron volver a homenajear a Antonio, eran lo realmente importante. Pero también hubo fútbol. En eso ganó el Aston Villa. Y un homenaje a Emery, que fue el que se llevó el trofeo. Primero se llevó un aplauso de la que fue su afición, con las 3 copas de la UEFA,sobre el cesped, un cuadro que le entregó Jesús Navas con una imagen el que Unai besa uno d esos trofeos, y luego se llevó el trofeo que estaba en juego al vencer los villanos por un gol a tres. El autor del gol sevillista fue, curiosamente, el que ha heredado el dorsal de Puerta, Isaac Romero. Fue mejor el equipo de Nervión en la primera hora de partido pero fue superior y muy efectivo el equipo inglés en la última media hora y remontó.

EFE | Carlos Hidalgo

Sevilla |

El técnico español del Aston Villa, Unay Emery (i) se saluda con el exjugador Jesús Navas durante el homenaje que ha recibido antes del inicio del encuentro amistoso, XV Trofeo Antonio Puerta, que disputan este viernes Sevilla y Aston Villa en el estadio Sánchez Pizjuán, en Sevilla.
El técnico español del Aston Villa, Unay Emery (i) se saluda con el exjugador Jesús Navas durante el homenaje que ha recibido antes del inicio del encuentro amistoso, XV Trofeo Antonio Puerta, que disputan este viernes Sevilla y Aston Villa en el estadio Sánchez Pizjuán, en Sevilla. | EFE/Julio Muñoz

El Aston Villa inglés se ha adjudicado este viernes la XV edición del trofeo Antonio Puerta, en memoria del futbolista fallecido en 2007, al remontar en el Sánchez-Pizjuán al Sevilla (1-3) un encuentro en el que los cuatro goles fueron en el segundo periodo.

Uno de los alicientes de este trofeo era la reaparición del brasileño Marcao Teixeira después de una ausencia de ocho meses por lesión, pero el fornido central apenas si aguantó 25 minutos sobre el césped, ya que se marchó aquejado de una molestia muscular y con expresión compungida. Justo antes de la sustitución de Marcao, el Aston Villa disfrutó de la ocasión más clara del primer periodo en un pase filtrado por Joao Gomes a Tammy Abraham, que el ariete internacional inglés malogró con un control demasiado largo que permitió que Fran González achicase puerta y le ganase el mano a mano.

Los sevillistas, dominados en el primer tramo del partido, también generaron algunas opciones en los minutos previos al descanso, aunque sus disparos en posición ventajosa -dos de Manu Bueno, uno de Peque y otro de Alfon- fueron demasiado inocentes como para inquietar al portero neerlandés Marco Bizot. La entrada de Youssouf Fofana en el descanso propició un paso adelante del Sevilla en la presión, fruto del cual se sucedieron los robos en zona sensible y, tras uno de ellos, Carmona conectó con Peque, cuyo disparo taponó un defensa, pero Isaac apareció atento al rebote para marca con la derecha, su pierna menos hábil.

Los locales controlaron el partido hasta los 20 minutos finales cuando, con una defensa experimental en el campo tras el carrusel de cambios, el central juvenil Mario Díaz entregó un balón en el borde del área al veterano Ross Barkley, que logró el empate a placer con un potente chut al techo de la red. El propio Barkley, incontenible en el costado derecho, generó el segundo gol de su equipo tras desbordar a Julio Díaz y darle el pase de la muerte al hispano-argentino Garnacho, y el joven Max Jenner sentenció el duelo en los instantes finales, después de quebrar a Cardoso y batir a Fran González en su salida.

Luis García Plaza alineó de salida a Fran González; Carmona, Castrín, Marcao, Julio Díaz; Agoumé, Manu Bueno; Alfon, Peque, Ejuke; e Isaac. También jugaron Iglesias, Fofana, Mario Díaz, Guridi, Félix, Sierra, Ibra Sow, Guillén, Cardoso y Manuel Ángel.

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