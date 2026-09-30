Fran García, convocado por la selección española

El lateral bético se va a incorporar a la selección de fútbol en sustitución del lateral izquierdo del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo debido a las molestias que sufre en el muslo izquierdo. Fran García, de 27 años, regresa a una convocatoria con el seleccionador, Luis de la Fuente, con quien jugó dos partidos en 2023, después de que llegara al Betis esta temporada tras tres campañas en el Real Madrid.

Grimaldo se sometió este miércoles a unas pruebas tras notar ayer, martes, unas molestias en el cuádriceps durante el calentamiento del partido ante Croacia, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web. Aunque la lesión no reviste gravedad, por precaución se ha optado por relevar a Grimaldo y cubrir su vacante para los dos partidos de la Liga de Naciones que restan de esta ventana, ante la República Checa el próximo sábado en Oviedo y ante Croacia en Split el 6 de octubre.

El cambio de Fran García por Grimaldo es el tercer relevo después de que se lesionara el lateral Pedro Porro antes de empezar la estancia y de que Eric García también sufriera molestias en la rodilla izquierda. En lugar de Porro, se incorporó el lateral del Sporting de Portugal Iván Fresneda y por Eric García, el central del Atlético de Madrid Robin Le Normand.

De la mano de De la Fuente, Fran García debutó con la selección el 13 de octubre de 2023 con victoria por 2-0 ante Escocia en el estadio de La Cartuja de Sevilla, donde entró al comienzo de la segunda parte. Su segundo y último encuentro tuvo lugar tres días después en Noruega, de nuevo con triunfo de la Roja por 0-1 y en el que el lateral izquierdo del Betis fue titular. Fran García se incorporará este jueves al entrenamiento previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de la jornada de descanso concedida hoy por De la Fuente.

El jugador formado en la cantera del Real Madrid fue traspasado este verano del conjunto merengue al Betis, donde se ha consolidado como titular en el lateral izquierdo bajo las órdenes del chileno Manuel Pellegrini.