cambio de porteros

El bético Manu González sustituye al sevillista Fran González en la Sub 21

El portero Manu González, del Real Betis, fue convocado este lunes por el técnico de la selección española sub-21, David Gordo, para los partidos de la fase de clasificación del Europeo del próximo año, en sustitución del sevillista Fran González, baja por "unas molestias".

EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Manu González, en un partido con la selección española.
Manu González, en un partido con la selección española. | @sefutbol

Manu González habitual en las categorías inferiores de la Selección y conquistó, el pasado mes de julio, el Europeo sub-19 y recibió el premio al mejor portero del torneo, con su portería invicta en todos los minutos que disputó.

Se trata, así, del tercer cambio respecto a la primera lista de David Gordo. El lateral Ángel Ortiz, del Real Betis, se incorporó para suplir la baja de Iván Fresneda, convocado por la absoluta. Más tarde, la lesión de Javi Hernández (Espanyol), provocó la llamada de Rafita (Málaga). España cayó ante Finlandia por 2-1 en Tampere el pasado viernes. Sus próximos compromisos serán ante San Marino (Serravalle, 1 de octubre) y Rumanía en Ibiza (6 de octubre).

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