Ceballos: "Vengo a ponerme el mono de faena, no de estrella"

El utrerano destacó que "me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol Pellegrini". El técnico chileno está llevando a cabo un plan especial para que Ceballos se ponga a punto, después de un verano en el que entrenó en solitario. "Estamos minimizando riesgos, jugando en cada partido pocos minutos y a partir de ahora espero ir subiendo. Está el partido amistoso (ante el Ceuta) que servirá para coger ritmo" y así "volver al 100%: entre todos estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible", declaró.

Ceballos ha señalado que su regreso al Betis de Sevilla, nueve años después de abandonarlo rumbo al Real Madrid, le ha llegado en "el momento más feliz" de su vida en lo personal y lo profesional y que ahora le "toca demostrarlo en el campo". A sus treinta años, ha reflexionado sobre los pormenores de su llegada como agente libre, sobre sus expectativas y sobre su estado de forma, y ha considerado que "la época futbolística donde el jugador rinde más es de los 29 a los 33 porque es cuando el jugador está mucho más hecho, con más experiencia" y, en su caso, es lo que está viviendo en el día a día.

"Es verdad que los últimos meses me está costando más por esa inactividad que he tenido por no hacer pretemporada, pero estoy bien, con un estado emocional creo que también muy bueno y esto hace que rinda en el campo. Ahora tenemos unas semanas por delante para ponernos en forma y a partir de ahí dar mi 100% en el campo", indicó el medio de Utrera (Sevilla) tras un "verano atípico" en el que ha sido padre y tras el que ha vuelto al club de su vida, que "ha dado pasos agigantados, compite de tú a tú con cualquier equipo y unas ambiciones increíbles".

Villarreal, Getafe y Deportivo han sido las pruebas de Ceballos en su regreso, en el que reconoció que "cuando entras desde el banquillo cuesta mucho más porque te tienes que adaptar al ritmo de partido", pero "poco a poco" se va sintiendo mejor y con la certeza de que el parón le va a hacer "coger la forma que no tenía antes" para "una temporada bonita, ilusionante para todos".

"El comienzo ha sido espectacular, estoy seguro que iremos bien durante toda la temporada, esto es una carrera de fondo, no gana el que llega primero, sino el que mantiene esa línea constantemente y bueno, tenemos que ir partido a partido, tenemos que jugar a los grandes rivales siempre con respeto, pero de tú a tú, porque creo que tenemos un equipo muy bueno y una plantilla para hacer grandes cosas este año", comentó.