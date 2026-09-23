Alfon: "Tenemos que ir con los pies en el suelo"

Para Alfon, "en el parón de octubre también nos fuimos con unos puntos parecidos, pero las sensaciones son diferentes. El equipo sabe competir, sabe en todo momento lo que tiene que hacer y tenemos que seguir por esa línea porque la temporada es muy larga, quedan 31 jornadas. Tenemos que ir con los pies en el suelo, pero sabiendo que nuestra identidad tiene que estar ahí siempre en cada partido".

El extremo sevillista volvió este verano a Nervión tras estar cedido en Villarreal desde el pasado mes de enero. Tuvo la mala suerte de sufrir una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le dejó fuera toda la pretemporada. "Fue un momento complicado, la verdad. Me preparé ese mes de verano muy bien, muy fuerte, con un trabajo muy bueno y al final, cuando quedaba muy poco, tuve esa mala fortuna. Quería llegar lo mejor posible a esta temporada, aprovechar la oportunidad y el momento, pero no pudo ser. Ahora me encuentro mucho mejor. Estoy entrenando muy bien y esperando mi momento, que seguro que va a llegar", ha indicado.

Por otro lado, Alfon tiene una dura competencia en su puesto esta temporada, pero descarta una salida en el mercado invernal. "En ningún momento pienso en eso. Yo quiero triunfar en el Sevilla. Voy a intentar ganarme la oportunidad y cuando me la den, ya dependerá de mí aprovecharla. Solo pienso en triunfar en el Sevilla, que es lo que quiero. Por eso vine y estoy muy feliz aquí", ha comentado el jugador nervionense.