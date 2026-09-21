Espera que lo de Bartra no sea grave

Pellegrini: "El empate es justo"

Empate justo en Riazor, según Pellegrini. El míster del Real Betis se lamentó por haber perdido dos puntos en los últimos instantes, pero admite que ese resultado es el más justo.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, durante el partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports que disputaron el Deportivo La Coruña y el Real Betis este domingo, en el Estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña.
El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, durante el partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports que disputaron el Deportivo La Coruña y el Real Betis este domingo, en el Estadio ABANCA-RIAZOR de A Coruña. | EFE/Carballar

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, consideró justo el empate de su equipo ante el Deportivo (1-1) porque “fue un partido claramente de dos tiempos”.

“En el primero, nosotros fuimos superiores al Deportivo, tuvimos el gol, la posesión y ellos casi ni patearon a nuestra portería. Luego en la segunda parte a nosotros nos costó tener pausa con el balón, perdimos el control y nos duele porque su gol llegó a falta tres minutos. Tuvimos alguna ocasión, pero en líneas generales creo que fue un tiempo para cada equipo”, afirmó.

En rueda de prensa, el entrenador bético dijo que en la segunda parte sus futbolistas pudieron acusar “el esfuerzo” de haber jugado tres partidos en esta semana, más allá de que “fuera de casa nunca es fácil ganar”.

“Sumar 16 de 21 es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo, así que en líneas generales no tengo mayores reproches que hacer. El inicio de Liga es bueno, y a eso le sumamos los tres puntos de la Liga de Campeones”, destacó.

Finalmente, explicó que el cambio de Marc Bartra fue porque el jugador sintió “una contractura muscular, esperemos que no sea un desgarro y en estas tres semanas tenga tiempo para recuperarse”.

Por su parte, Álvaro Valles, el mejor del Betis con diferencia, afirmó que "hemos perdido dos puntos que nos sabían a gloria. Creo que el equipo ha hecho una gran primera parte, anulando casi por completo al rival. Ellos prácticamente no llegaron a puerta y nosotros hemos tenido varias, logrando materializar una. En la segunda parte ellos apretaron un poco. Tuvimos un par de ocasiones aisladas, pero bueno, y no conseguimos meter el 2-0. En los minutos finales, con los cambios, se vinieron arriba, nosotros nos metimos un poco atrás y consiguieron el tanto del empate. Teniendo esos tres puntos en la mano te sabe a poco, pero creo que esa es la exigencia del equipo y el camino a seguir. Sumar de tres en tres es lo ideal, pero puntuar fuera de casa siempre es bueno".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid