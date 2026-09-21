Pellegrini: "El empate es justo"

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, consideró justo el empate de su equipo ante el Deportivo (1-1) porque “fue un partido claramente de dos tiempos”.

“En el primero, nosotros fuimos superiores al Deportivo, tuvimos el gol, la posesión y ellos casi ni patearon a nuestra portería. Luego en la segunda parte a nosotros nos costó tener pausa con el balón, perdimos el control y nos duele porque su gol llegó a falta tres minutos. Tuvimos alguna ocasión, pero en líneas generales creo que fue un tiempo para cada equipo”, afirmó.

En rueda de prensa, el entrenador bético dijo que en la segunda parte sus futbolistas pudieron acusar “el esfuerzo” de haber jugado tres partidos en esta semana, más allá de que “fuera de casa nunca es fácil ganar”.

“Sumar 16 de 21 es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo, así que en líneas generales no tengo mayores reproches que hacer. El inicio de Liga es bueno, y a eso le sumamos los tres puntos de la Liga de Campeones”, destacó.

Finalmente, explicó que el cambio de Marc Bartra fue porque el jugador sintió “una contractura muscular, esperemos que no sea un desgarro y en estas tres semanas tenga tiempo para recuperarse”.

Por su parte, Álvaro Valles, el mejor del Betis con diferencia, afirmó que "hemos perdido dos puntos que nos sabían a gloria. Creo que el equipo ha hecho una gran primera parte, anulando casi por completo al rival. Ellos prácticamente no llegaron a puerta y nosotros hemos tenido varias, logrando materializar una. En la segunda parte ellos apretaron un poco. Tuvimos un par de ocasiones aisladas, pero bueno, y no conseguimos meter el 2-0. En los minutos finales, con los cambios, se vinieron arriba, nosotros nos metimos un poco atrás y consiguieron el tanto del empate. Teniendo esos tres puntos en la mano te sabe a poco, pero creo que esa es la exigencia del equipo y el camino a seguir. Sumar de tres en tres es lo ideal, pero puntuar fuera de casa siempre es bueno".