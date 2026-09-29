Fabián reitera su deseo de volver al Betis "en un futuro"

El campeón del mundo y de la Champions explicó, en la previa del España-Croacia, que "soy bético, lo sabe todo el mundo. Intento ver todos los partidos y me alegro de todo lo bueno que le pasa. Me gustaría terminar mi carrera aquí, en el Betis. Ahora no es el momento pero en un futuro seguro que se dará". Fabían recordó que "la última vez que vine a este estadio (el Sánchez Pizjuán) fue en un derbi y lo gané. Tengo buenos recuerdos. Fue mi primer derbi que gané, mi primer gol, era día de Reyes... Fue mágico, ojalá que contra Croacia nos vaya tan bien".

El jugador del PSG, además, ostenta un record curioso con la selección española: lleva 51 partidos participando con España sin perder. "No lo sabía hasta que me lo han dicho en una entrevista. Por lo visto estoy cerca de Marchena (sumó 57). Siempre es bonito tener un récord y, sobre todo, no perder. Ojalá supere a Marchena, pero sobre todo porque eso significará que seguimos sin perder", declaró.

Fabián es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, pero siendo fiel a su humildad no quiere hacer campaña para sí mismo. Afirmó que "no se trata de hacer campaña, sino reconocer tu trabajo. He tenido un grandísimo año, he ganado las competiciones más importantes. Estoy contento por la estadística personal y colectiva. Llevamos mucho tiempo sin perder (la selección encadena 39 partidos invicta tras el 2-3 del sábado ante Inglaterra), y ojalá estemos mucho más tiempo ganando. No me gusta comparar con el equipo de 2010, que era increíble y con jugadores únicos, pero nosotros también estamos haciendo algo bonito y ojalá poder repetir Eurocopa, Mundial y Eurocopa".